Tagasi kooli, kekasse! 

Kuigi kehalise kasvatuse tund ei pruugi kõigi mälestustes olla ehk helgemast helgem, on ilmselge, et raskused arendavad ja on mõeldud ületamiseks. Nii et unusta emotsionaalsed katsumused, veremaik ja “ma vihkan” ning keskendu boonustele.

Tegu on väga heade harjutustega, mida teatud spordialadel kasutatakse ka täiskasvanute treeninguprogrammides. Enamasti olid kehalise tunni harjutused üldtugevdavad ja neid tehes töötas korraga mitu suurt lihasgruppi, mis muutiski need eriti efektiivseks ning tõsi, kohati ka parajaks väljakutseks.

Tänapäeval kipuvad paljude harrastajate treeningud jääma liialt ühekülgseks: harjutatakse põhiliselt üht kindlat ala, kas rattasõitu, jooksu, rulluisutamist, või tegutsetakse jõusaalis. Üldkehaline trenn jääb selle kõrval tihtipeale tagaplaanile või ununeb sootuks.

Üldfüüsilised harjutused aga toetavad treeninguid, aitavad hoida lihastasakaalu ning on suurepärased järeleaitamistunnid nõrkadele lihastele. Paljude treenijate nõrkuseks on kere keskosa süvalihased. Näiteks jooksjal on neid aga väga vaja, et hoida õiget kehaasendit. Tugevamad lihased peavad paremini vastu, kui trennimaht kasvab, ning sel moel väheneb ka ülekoormuse oht. Et olla edukas, tuleb pingutada!

Jookse rõõmuks!

Kas sinagi väidad kategooriliselt: “Jooksma! Tänan, ei!”? Sulle tundub isegi 100 meetrit nagu maraton ning esimese nurga taha jõudes kõlgub hing nööriga kaelas? Ja siis meenuvad veel kurikuulsad Cooperi 12 minutit ja klotsijooks. See on müstiline, kui paljud on kunagi jooksmist vihanud, kuid siis seda jumaldama hakanud. Miks? Sest jooks on üks lihtsamaid, tõhusamaid ja ka soodsamaid viise hoida end suurepärases vormis ning koguda positiivse laenguga hormoone ja külluslikult head energiat. Jooksmisel paraneb südame ja veresoonkonna ning hindamiselundkonna töövõime, sa muutud järjest vastupidavamaks.

Kuidas alustada?