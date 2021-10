Kuidas valida õigeid joogariideid? 

Põhimõtteliselt võib ju öelda, et joogat saab teha nii vanade kulunud dressipükste kui ka ultramoodsate retuusidega. Kuna jooga laiemas tähenduses on kohalolu ja teadlikkus, siis on ka joogariiete valikul oluline tunnetada, mis emotsiooni ja oleku üks või teine riietus tekitab. Sobilik riietus annab joogatunnile väga palju juurde, sest toetab õiget energeetikat.

Riiete materjal on oluline, sest see peab kokku sobituma joogatunniga. Joogastiile on mitmeid erinevaid, mõned neist aktiivsemad, teised väga meditatiivsed. Esimeste puhul on oluline, et riietus oleks higistamise korral kiirelt kuivav ja juhiks niiskust välja. Selliseid omadusi pakuvad kõrgtehnoloogilised „active wear“ materjalid, mis on küll päritolult sünteetilised, kuid äärmiselt nahasõbralikud ja väga mugavad. Ka Spiritjooga toodab selliseid retuuse ning plaan on arendada välja ka spordirinnahoidjad. Eriti oluline on ümber püksid joogastiilide puhul, kus tehakse erinevaid kätel- ja pea peal seise.