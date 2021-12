Pilates vormib keha ja vaimu 

„Pilates õpetab kehateadlikkust ja kohalolemist. Tihti inimene liigub ja ei mõtle, mis lihaseid ta kasutab (ja see ongi normaalne) ega taju, et ta keha on pinges. Esimese asjana ongi sageli vaja hoopis õppida lõdvestuma, et lihaseid õigesti pingutada ja tugevdada,“ selgitab Pilatese põhimõtteid Lee Merila, Shiki Pilatese Stuudio treener, kes on stuudiot vedanud juba viimased 5 aastat. Merila toob näite, et igapäevaelu stressiolukorras on eriti oluline oskus lõdvestuda, sest n-ö kramp ei lase rahulikult mõelda ning adekvaatselt tegutseda.

Pilates sobib kõigile

„Õpetades olen kogu aeg nagunii justkui laval,” muigab Lee Merila.

Pilatese harjutustel on kindel loogika ja järgnevus, harjutusi pidevalt korrates jäävad liikumismustrid ajapikku lihasmällu: „Liigutused nii-öelda jäävad alateadvusse ning inimene hakkab oma keha ka igapäevaelus ökonoomselt ja targalt kasutama ega tee endale liiga. Tihti on inimesed harjunud liigutusi tehes liigselt pingutama ja punnitama, kuigi efektiivsem kehakasutus nõuaks märksa vähem energiat.”

Pilateses saad valida endale tempo ise – liikuda edasi vaikselt või anda suurem koormus. „Osa inimesi tahab tugevamat füüsilist vormi, rühti parandada, lihtsalt ennast hästi tunda, osadel on selja- või liigeseprobleemid,“ loetleb Merila põhjuseid, mis inimesed trenni jõuavad. „On ka täiesti terveid inimesi, kes on leidnud, et just Pilates on nende jaoks sobiv treening, et hoida oma keha ja vaim tugev.”

Oluline keskendumine