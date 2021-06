17 soovitust, et suvi oleks täiuslik 

HELLITA VAIMU



1. Puhka totaalselt! Lülita end suvegraafikule! Oskuslikult aega planeerides on see võimalik isegi siis, kui pead ametlikult tööd tegema. Kas sa tead, kui vara on juba valge? Kasuta seda aega, et teha ära trenn, või mine tund aega varem tööle ja tule õhtul varem koju. Hommik võib osutuda ootamatult viljakaks, kui saad segamatult keskenduda. Ja kas oled tähele pannud, kuidas paarinädalase puhkusega võib sinu taljeümbermõõt uskumatult kahaneda? Kõik sellest, et stressihormoon kortisool ei mölla!



2. Ole spontaanne! Sa ikka teadsid ju, et just viimase hetke pakkumised on tihtipeale maailma parimad? Spontaanne sööst pealtnäha tundmatusse või ootamatu telefonikõne stiilis “Hei, täna öösel supleme!” – veame kihla, et sellest tuleb parim õhtu või isegi terve nädalavahetus! Unusta ära “Ma ei saa” või “Ma pidin rõdu ära koristama”. Hüppa autosse ning vaata, kuhu tee sind viib. Aga pakkimine? Mida muud sul suvel vaja kui paari ujukaid, päikeseprille ja vahetustoppi?



3. Kvaliteetaeg lähedastega Õnneliku elu võti on sinu aeg koos oma sõprade ja perega. Ükskõik kui kiire sul parasjagu ka pole, väike lõuna sõbraga, tunnike grillimist sugulastega, keda sa pole viis aastat näinud, jalkamatš või üks “haned-luiged” lastega, tassike teed vanaemaga – see kogetud rõõm annab sulle nii palju juurde, et järgmisel päeval suudad oma “tähtsad” asjad kolmekordse kiirusega lõpetada. M



4. Tunnike ainult iseendale Üks vinge pralle sõbrannadega võib tõsta mere põlvini või isegi kurguni, ent sa vajad ka aega, et olla koos omaenda mõtetega. Leia iga nädal kas või kord hetk, et sukelduda aroomikasse vanni, poputada end näohoolitsusega või põgeneda lõunatunniks haarava novellikoguga põõsa varju. Ja ära tunne süüd pisukestest laiskusepäevakutest. Võta seda kui kütust, mida enda tankimiseks vajad. Nii muutub ka pilk ümbritseva maailma suhtes värskemaks ja positiivsemaks.



5. Juhe seinast välja! Sõlmi endaga kokkulepe, millisel ajal päevas sa ei näpi Facebooki ega muud sotsiaalmeediat. Limiteeri see konkreetselt. Tehnoloogia on imeline – aitab ühtaegu elu jäädvustada, kuid ka häirib seda. Sa võid küll oma sõbraga pildil tõtt vaadata, kuid sel moel ei saa sa mitte kunagi teada, mida ta tegelikult tunneb.



6. Tegutse nagu laps Ehita liivalosse, jookse läbi rõngarägastiku või hüppa batuudil! Tassi molbert aeda, pintselda sellele vahutav meri ja plätserda näpuvärvidega käejäljed peale või värvi üks pilt värviraamatust. Sa ei kujuta ettegi, kui teraapiliselt see võib mõjuda. Lase endast hetkeks sisemine laps välja!



PAI KÕHULE



7. Õue trenni! Pole küsimustki – suvel treenime õues. Matka metsas, kõnni rannas, toksi palli üle võrgu, kima rattaga või mõõda meetreid järves. Isegi jõutrenn on õues võimalik. Kes tahab, see saab! Ka Kalevipojal polnud hantlit ega kangi! Kui palju sul keharaskust ongi – 60, 70, 80 kilo? Sellest piisab! Puurondi leiad? Või kivi? Tead, kuidas kükid ja kätekõverdused käivad? Komplekt on peaaegu olemas!



8. Avasta endas väike ekstremist! Hoia silmad lahti – põnevad seiklused varitsevad sind igal pool! Ja kui selle väikese närvikõdi boonuseks on veel vormis keha, siis milleks hoida neid kalorimägesid enda küljes kinni, kui need kuluksid meeldiva mõnuga sel ajal, kui sa näiteks hobuse seljas metsaõhku ammutad, lainelaual tuuli püüad või end kaljunukist üles vinnad. Usu, ka sinu musklid tunnevad arengupotentsiaali ära. Kõrgushüpe üle rutiini või jooks mugavustsoonist välja turgutab täiega sinu eneseusku ja -hinnangut. Jah, ma sain sellega hakkama!





9. Paljasta varbad! Praegu on ainumas aeg visata trennisussid jalast ning anda oma taldadele start. Tee mõni oma jooksutrennidest või vähemalt osa ühest treeningust paljajalu. Maratonile ei maksa nii kohe tormata, mõnesajast meetrist alustajale esialgu piisab. Vali vaid pehmem pinnas, näiteks muruplats või rannaliiv. Juba järgmine päev tunned, kuidas säärelihased räägivad teist keelt. Liiatigi – Harvardi teadlased on leidnud, et need jooksjad, kes treenisid paljajalu, maandudes keskjalalabale, kogesid vähem vigastusi kui need, kes kandsid treeningutel kogu aeg jalatseid ning maandusid seetõttu pigem kandadele. Korralikud trennid tehtud? Anna taldadele tuld mõnel põneval jooksuvõistlusel, näiteks Eesti ühel efektsemal, Eesti Ööjooksul Rakveres.



10. Targalt, mitte tugevalt! Vali trenniks kas varahommikune või õhtune aeg, kui UV-kiirgus pole nii tugev. Kuumaga vähenda intensiivsust ja treeningu pikkust. Sellest, et soojus on sind räsinud, võivad märku anda peavalu, rohke higistamine, niiske ja külm nahk, külmavärinad, peapööritus, iiveldus või krambid. Et trenn oleks lõbusam ja püsiksid paremini soonel, võta kampa sõber või liitu mõne tiimiga.



11. Laagerdama! Kas mäletad varahommikust valju koputust uksele? “Äratus!” Ketsid jalga ja jooksma! Ükskõik kui sõjavägi see tol hetkel ka ei tundunud, õhtul diskole jõudsid kõik. Nostalgitse ja võta sel suvel ette üks laager.



12. Maitse uudsust! Pole parimat aega rutiini murdmiseks ja üheks kõditavaks väljakutseks kui nüüd. Triatloni oled kunagi proovinud? Pane kokku kolm suvist lemmikut – vesi, ratas ja jooks. Usu, kui kõik sooritatud, on see tehtud-tunne nii võimas, et võiksid kas või tervet maailma kallistada. Selleks ei pea sa kaugeltki raudmees olema, suvine triatloniplaan on kirju ja rikkaliku distantsivalikuga. Starte on igal nädalavahetusel, vahel mitmes kohas korraga.



HEA ENERGIA



13. Söö kergemalt! Suvi on kõige imelisem aeg neile, kes armastavad kokata – värske, kohalik ja vitamiinidest punnis kraam ootab igal pool haaramist – aias, turul, vanaema peenral. Näiteks kõigest kuus lehte Rooma salatit varustab sind vajaliku A-vitamiiniga kogu päevaks – nii need naharakukesed muudkui uuenevad. Kogu kunst selle viljakülluse juures on jääda võimalikult lihtsaks ning lasta viljadel ilutseda ja maitseda täies hiilguses.



14. Mine üle marjadieedile! Lisa iga päev oma menüüsse tassike värskeid marju – maasikaid, mustikaid, musti sõstraid, vaarikaid... ja tunne, kuidas see antioksüdantide vägi sinu sees mühama hakkab. Kehakoed muhelevad õnnest ning võid arvestada, et vähemalt üks nooruslikkuse garant on sul nüüd tagataskus. Ja kui nüüd ka veidi arstlikku nõu anda, siis marjadest saadud kiudained aitavad kontrollida kolesteroolitaset ning isegi teatud vähitüüpe eemale peletada.



15. Joo, sõber, joo! Külm limps võib tunduda küll ahvatlev, kuid suhkruhulk selles paneb käed värisema. Ka sinu nahk ja figuur ei rõõmusta. Mõistlik on sõrmed eemal hoida ka alkoholist ja rohkest kofeiinist, mis viib su kehast vett välja. Kui sa neist aga päriselt loobuda ei suuda, siis vähemalt jälgi, et klaasike vett oleks alati kõrval. Tea, et tassike kohvi = kaks klaasikest vett. Et vesi maitseks veel paremini, pressi sellesse värsket laimi või leota kurki.



16. Rohkem puu- ja juurvilju! Supid, puu- ja juurviljad sisaldavad rohkem kui 80% vett. Seetõttu sobivad need lausa ideaalselt igasse dieediplaani ning aitavad organismis hoida ka vajalikku vedelikutaset. Kas on ahvatlevamat suvetoitu kui arbuus? See pole mitte ainult lihtsalt oivaline asendus magusroale või värskusevalang salati sisse, vaid tänu lükopeenile ka suurepärane südamerohi.



17. Kaitse nahka! Ela õues, aga kui vähegi võimalik, otsi varju kaitsvate seinte vahel kella 11–15, kuna siis on päikesekiired kõige tugevamad. Ja väljas muidugi turvakreem peale! Olenevalt sellest, kui pikalt plaanid värskes õhus olla ja kui hele su nahk on, vali ka SPF. Eriti heleda ja tundliku nahaga peaksid valima SPFi tugevusega 30–50. Lase hea maitsta ka tomatil, ühes uuringus leiti, et punane võib pidurdada nahapunetuse teket. Üks lükopeenirikas tomat kolme kuu jooksul iga päev ja ligi 25% parem kaitse päikesepõletuse vastu!



Artikkel ilmus esmakordselt Tervis Plussis 2015. aasta juunis.