Seitse nippi kõhurasvast vabanemiseks

* Liigu! Kui kõhurasvas pole muud head, siis see küll, et see allub väga hästi aeroobsele treeningule. Sestap jookse, sõida rattaga, treeni või tee ükskõik mida, mis sulle meeldib ja pulssi üleval hoiab, kirjutab Fitbie. Kõhurasvast vabanemisele mõeldes on kõrge pulsiga treenimine vastupidavust nõudvast treeningust olulisem.