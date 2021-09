TREENIMISE ABC: Kaheksa märki, et sa jooksed valesti 

Kuidas mõista, et jooksuga on midagi valesti? Yahoo Shine toob välja rea märke, mis sellele viitavad. Neid tasub teada, sest jooksutehnikat parandades muutub treening palju nauditavamaks.

Kui sa ei mäleta, et oleksid end vigastanud, on need tõenäoliselt märgiks valedest jalatsitest või ületreeningust. Seejuures tasub kõrva taha panna, et jooksujalatsid ei kesta reeglina kauem kui aasta või kuni 600 – 700 kilomeetrit. Aja jooksul kuluvad nimelt jalatsite pehmendused ja sisetallad ära ning sestap ei paku need jalgadele piisavalt toestust.

Üle treenida võivad end aga nii algajad kui edasijõudnud, põhilised vead on kas liiga kiiresti või kaua jooksmine. Vaata oma jooksuplaan üle ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

2. Lihaspinge võib tekkida siis, kui enne jooksu ei tehta soojendust ja kui pärast jooksu lihaseid ei lõdvestata.

3. Suurem osa jooksuajast kulub muusika valimisele. Hea taustamuusika annab jõudu juurde ja paneb ilma suurema vaevata pingutama. Kui oled oma jooksumuusikast tüdinenud, ära otsi uut jooksurajal, vaid vaheta see aegsasti välja. Kasulik nipp on koostada mitu erinevat esitusloendit või kuula mõnd sobivat spordimuusika raadiot.

4. Juhindud liialt teiste jooksjate nõuannetest. Kogenud jooksjatele meeldib väga algajamatele nõu anda. See on hea ning teised tasub ära kuulata, kuid lõplik otsus tee ikka selle järgi, mis sinu kehaga paremini klapib. Selleni jõuad asjad ise enda nahal järgi proovides.