Trenni karvase sõbraga 

Kui tahad koerast head seltsilist trennis, tuleb talle õpetada kuulekust ja korralikku käitumist. “Kui ma jooksen, on koer mul “tööl”, mis tähendab, et ta jääb peremehe lähedale, olles olenevalt liikumise iseloomust kas ees, küljel või taga, kuulab käske ja on igal juhul kontrollitav. Mida suurem “liiklus” jooksurajal on, seda kuulekam peab koer olema. Koer ei tohi mingil juhul segada teisi ega takistada rajal liikumist.”

Jaakko teab, et kõik jooksurajal viibijad ei ole koerasõbrad. Osa inimesi tõesti kardab vabalt liikuvat koera. “Koeraomanikuna püüan alati ennetada olu-kordi nii, et vastutulija näeks selgelt, et koer on kontrolli all. Kui märkan, et inimene ikkagi kardab mööduda, võin ma tee äärde minna ja käskida koeral oodata, kui inimene on möödunud. Sel põhjusel valin ma koeraga sportimiseks meelsamini sellise maastiku, kus teele satub võimalikult vähe vastutulijaid ja u ma saan rohkem keskenduda liikumisele, mitte koera juhtimisele.”