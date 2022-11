Miks poks on kasulik?

Marko Šults on olnud aktiivne terve oma elu ning proovinud erinevaid spordialasid. Kikkpoksi juurde jõudnuna leidis ta, et just see on talle sobivaim. Sportlane leidis, et poks aitab parendada väga tõhusalt füüsist, kuid aitab saada ka psühholoogiliselt tugevamaks ja enesekindlamaks. Tema hinnangul õpib inimene ise end poksides paremini tundma.