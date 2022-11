NAUDI LOODUST AKTIIVSELT PUHATES: müstiline ja närvikõdi pakkuv Valgamaa ootab end avastama!

Kuppelmaastik, mis vaheldub metsade ja kaunite veekogudega, pakub avastamisrõõmu igas vanuses ja sporditaustaga inimestele. Jalgsi, rattaga, suuskadel või räätsaga - Valgamaal on võimalusi lõputult. Toome sinuni mõned meeldejäävamad!

Janika Lõivu meelispaigad kodukohas

Eesti parima naisratturi ja Tokyo olümpiamängudel maastikurattasõidus 17. koha pälvinud Janika Lõivu kodu on Valgamaal. „Valgamaa on minu arvates ideaalne koht rattasõidu treenimiseks ja ka lihtsalt nautimiseks. Meil on palju väikseid teid, kus liiklust peaaegu ei olegi ning kus on turvaline sõita. Lisaks metsik ja kaunis loodus, mis on väärt avastamist,“ jagub Janikal oma kodukandi kirjeldamiseks vaid kiidusõnu.

Janika Lõiv kodus Soorus Foto : Erakogu

Kui Janika viibib kodus Valgamaal, on tal kaks peamist piirkonda, kus armastab treenida. „Maanteerattaga sõites on minu lemmik piirkonnaks Lüllemäe (Laatre-Lüllemäe-Kaagjärve-Kaika-Koobassaare kant). Seal on väga vähese liiklusega asfalteeritud teed, kus on mõnus kilomeetreid koguda ja nautida kaunist kuppelmaastiku. Mõnusad kergelt üles-alla looklevad teed, mis teevad sõitmise lõbusaks. Eriti ilus on seal sügisel, kui loodus hakkab värvikirevaks minema,“ tutvustab Eesti parim naisrattur, kes muide veel 2016. aastal oli harrastussportlane, aga töötas end maastikuratta olümpiakrossis maailma parimate sekka ja lunastas pääsme olümpiamängudele.

Tehvandi ja Pühajärve mitmekesised võimalused

Janika sõnul on parimaks piirkonnaks just Otepää, kui treeningud nõuavad maastikurattaga sõitmist. „Näiteks Tehvandil asub spetsiaalselt maastikuratta sõiduks tehtud rada, kus toimusid käesoleval aastal lausa Eesti meistrivõistlused. Sealne rada pakub sõidu- ja avastamisrõõmu nii algajale maastikuratturile kui ka juba kogenud sõitjale. Üsna uus on ka Munaka Bike & Hike Park, mis asub Väikse Munamäe jalamil ja kus saad tõstukiga rattaga üles sõita ja nautida vaid laskumisi. See on mõeldud küll natuke kogenumale ratturile, aga on igaljuhul väga äge rada,“ tutvustab Janika enda lemmik paiku.