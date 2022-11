Tartlased on oodatud end jalutusgruppides liigutama

MTÜ Kõnnime Koos korraldab Eesti eri paigus toimuvate jalutusgruppide tööd. Jalutatakse kord nädalas koos grupijuhiga, kes juhib vestlusi ja motiveerib grupi liikmeid. Grupijuhid on saanud 1-päevase koolituse psühholoogi, füsioterapeudi ning õe poolt.

Oodatud on igas vanuses inimesed, osalustasu ei ole. Tempo on rahulik ja läbitakse umbes 3-4 km. Grupijuhiks on Heidi Rajamäe-Volmer.