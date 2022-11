Ohhoo! Inglismaa tippjalgpallurid hakkavad kasutama Eestis arendatud nutikaid sisetaldu

Krakuli COO Aare Aruniidu sõnul oli peamine väljakutse see, kuidas tagada elektroonika töökindlus sellises raskes keskkonnas. „Jalgpallurid ju sõna otseses mõttes trambivad trükkplaadi peal, see on elektroonika jaoks väga keeruline keskkond. Lisaks ei tohi elektroonika sportlast segada, see peab olema väga väike ja ergonoomilise disainiga. Nende väljakutsetega me oleme paar aastat maadelnud ja jõudnud nüüd kolmanda prototüübiga lahenduseni, mis pidas vastu katsetused reaalsetes kasutustingimustes,“ selgitas Aruniit.