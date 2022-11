Vaata järgi, kuidas liikumine lisaks paremale vormile su elu parandab

* Tuju on parem. Uuringud on näidanud, et nii jõusaalis rassimine kui jooksmine aitavad kaasa ärevuse vähenemisele ning vaimse tervise paranemisele, kirjutab Independent. Hollandi teadlaste läbi viidud uuringus, milles osales 8000 16 - 65 aastast inimest, leiti, et regulaarselt treenivad inimesed on oma eluga rohkem rahul ja õnnelikumad. Teadlased kinnitavad, et treenimine ja inimese tuju on üsna tugevalt seotud ning tuju paranemiseks võib piisata juba viiest minutist treeningust.