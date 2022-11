VIDEO | Kuidas valida kodukontorisse ergonoomilist tooli? Füsioterapeut Priit Kõrve annab nõu

Priidu sõnul on üks kindel rusikareegel: mida rohkem reguleeritav tool on, seda paremini on võimalik seal istudes kehas pingeid vähendada. Lisaks on toolidele olemas aga ka mitmeid erinevaid istumisvahendeid, mis suunavad inimest ergonoomilisemalt õigemasse asendusse.