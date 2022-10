Eestlased üha aktiivsemad: Tartu Maratoni spordiüritustel osales tänavu pea 30 000 inimest

Klubi Tartu Maratoni ürituste projektijuhi Oliver Kivimäe sõnul oli hea üllatus sel aastal laste suur osavõtt, mida oli eriti näha Tartu Linnamaratoni puhul. „Väga hea meel on, et lapsi oli näiteks linnamaratonil kokku pea 3000. Ka teistel üritustel on laste osalemine tõusuteel, mis on ainult positiivne, sest laste liikumisharjumused on uuringute põhjal kahjuks üsna kehvad ning loodetavasti on meil võimalus seda muuta,“ selgitab Kivimäe.

Klubi Tartu Maratoni ürituste peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul saab hooajaga rahule jääda, kuid alati saaks paremini. „Koroona aastad on kahjuks siiski muutnud inimeste liikumisharjumusi ja seda mitte väga positiivses võtmes. On hea meel näha, et see on vaikselt muutumas, kuid kindlasti võiks seis veel parem olla,“ räägib Kelk. Ta rõhutab, et üldises pildis ongi spordiürituste puhul suurim roll motiveerida inimesi regulaarselt liikuma. „Seda on näidanud ka meie osalejaküsitlused, et spordiüritustele registreerimine annab motivatsiooni, et end järjepidevalt liigutada. Tahaksime muuta mõtteviisi, et alati peab tegema üha parema ja parema tulemuse, sest ei pea. Oluline on minna ja sportida värskes õhus ning teha seda regulaarselt,“ märgib ta.