HEA UUDIS: eestlased liiguvad terviseradadel aina rohkem

Eesti Terviseradade juhi Assar Jõepera sõnul näitab terviseradade külastamise tubli tõus eestlaste liikumisharrastuse teadlikkuse kasvu. "Paljud inimesed on endale teadvustanud, et ilma liikumiseta on tervis kehv, uni vilets ja keskendumisvõime keskpärane. Kui inimesel tekib mõõdukast tervisespordist positiivne elukvaliteedi muutus, on see väga tugev motivaator pidevaks liikumiseks ja laiskuse radadele enam tagasi ei pöörduta,” sõnas Jõepera.