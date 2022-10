Spordinädala patrooni Artjom Savitski spordipisik sai alguse isaga koos veedetud ajast

„Mulle meeldib väga nii sotsiaalmeedia vahendusel kui ka kontsertidel noortega suhelda, sest ma arvan, et nad määravad meie tuleviku ja selle, milline näeb meie maailm välja 10 aasta pärast. Nad on tulevikuinnovatsioon. Samas ma näen seda väga palju, kuidas nad ei viitsi liigutada, vaid kasutatakse igal pool elektritõukse. Need maa-alad, mis me vanasti läbisime jala, sõidetakse lihtsalt läbi. Enam ei viitsita isegi jalgsi poodi minna, vaid tellitakse kõik koju. Kodus isegi ei mõelda selle peale, et minna poistega jalkat taguma, vaid võtad ekraani kätte ja sul on hoopis teistsugune meelelahutus ja maailm ees!“