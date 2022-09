Klassiku sarja võitjad selguvad Tartu Linnamaratoni finišis

Kui varasemalt on sarja juhtinud sportlased, kes on pigem head suusatajad ja jooksjad, siis tänavu on esikolmes hoopis ratturid. Näiteks on esikohal endine rattur ja praegune triatleet Kristo Prangel, kellel on enne jooksumaratoni koos 3956,5 punkti. Teisel kohal platseerub hetkeseisuga Oskar Nisu (3929.5) ning kolmandal Risto Raid (3921.5). Kristo Prangel lõpetas eelmisel aastal linnamaratoni 42 km distantsi 9. kohaga, mistõttu peaks tema puhul võit olema vormistamise küsimus.