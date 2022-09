LÕÕGASTU, PUHKA, SPORDI JA TOITU TERVISLIKULT: neli kasulikku äppi, mis toetavad füüsilise ja vaimse tervise eest hoolitsemist

Vaimse tervise tähtsust igapäevaelus rõhutatakse põhjusega kui tegurit, mis aitab tagada õnneliku ühiskonna. „On rõõm tõdeda, et iseenda aitamiseks on üha enam ilmumas ka nutikaid tööriistu, mis toetavad meie emotsionaalset hügieeni,“ kommenteerib tehnoloogiaekspert ja Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina ning toob välja neli rakendust, mis aitavad inimestel oma vaimse heaolu eest hoolt kanda.



1. Alusta päeva värskena



Kvaliteetne uni on üks olulisemaid tegureid, mis toetab mitte ainult meie vaimset, aga ka füüsilist tervist. Nimelt ligikaudu kolmandiku oma elust veedame magades ja selle kvaliteedi tagamiseks ei piisa ainult mugava madratsi soetamisest - oluline on välja selgitada ka oma une optimaalne kestus ja mõista hea puhkuse kõige olulisemaid omadusi.