Spordinädala patroon Ženja Fokin: „Mina võtan sporti kui oma akude laadijat.“

Ženja Fokin on tuntud moe- ja elustiiliekspert ning saatejuht, kuid paar aastat on tema südame võitnud ka liikumine. Just seetõttu võttis ta vastu väljakutse olla 23.-30. septembrini EOK Spordinädala patroon. „Me laeme oma nutiseadmeid, aga miks me ei lae iseennast? Mina võtan sporti kui oma akude laadijat,“ ütleb Fokin.