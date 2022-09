Spordinädala patroon Saskia Alusalu: „Olen tänulik oma kehale, et ta on vastu pidanud.“

Just liikumise, mitte spordiga on endine kiiruisutaja tegelenud karjääri lõpetamisele järgnenud aastal. „Kõige ägedam muutus aastaga on ilmselt see, mis toimus minu sisemuses. Olen enda vastu läinud leebemaks Kuna tippspordis on rasked reeglid, ollakse muidugi enda vastu karm ka edaspidi. Aga tegelikult pole jätkusuutlik näha elu lõpuni välja nagu tippsportlane. Olen tänulik oma kehale, et ta on vastu pidanud. Olen teinud ka hästi palju taastusravi, et oma muredele lahendus leida,“ selgitas Alusalu.