Spordinädala patroonid kutsuvad: tule orienteeru Tallinna vanalinnas!

Osalema on oodatud igas vanuses liikumishuvilised ning üritus on kõigile tasuta! 5 kilomeetri pikkune orienteerumisrada kulgeb Tallinna vanalinnas Toompea, Harju mäe, Raekoja platsi ja teiste ajalooliste ning põnevate objektide ümbruses. Lühem, 2 km pikkune rada on jõukohane ka pere pisimatele.