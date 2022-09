Hea nõu: kuidas perele tervislikku menüüd planeerida

Ilmselt on kõik pereemad olnud ühel hetkel kimpus küsimusega, mida perele õhtuks süüa teha. Üha populaarsem on planeerida kogu nädala menüü korraga, kuna see aitab kokku hoida nii aega kui ka raha. Kuidas aga menüü planeerimisel tervislikkust silmas pidada? Tervise Arengu Instituudi toitumise ekspert Tagli Pitsi annab nõu.