Spordinädala patroon Kristel Aaslaid: „Mina loen koristamispäeva trennipäevaks!“

Aaslaid on tegelenud nii tantsuspordiga kui võrkpalliga, kuid ei ütle ära ka teistele aladele. „Spordi ja liikumise harjumus on mulle väga oluline. Statistika, mis näitab, et vaid veerand noortest päriselt midagi teeb, on üsna nutune. Noorte jaoks on korvpall, jalgpall, jooksmine võib-olla ainukesed liikumisviisid, aga tegelikult on ju alternatiivseid asju, näiteks parkuur, rulasõit, rulluisutamine, ronimine. Kõik see on ju väga-väga lahe ja need haldavad ennast liikumist ja tervislikku eluviisi. Kui mõni noortest tunneb mind ära ning hakkab minu eeskujul liigutama, siis see äkki aitab,“ arvab üle 62 000 jälgijaga suunamudija.