Tasakaalus peitub jõud: mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine lubab süüa kõike mida tahad, aga õiges koguses

Ükski toit ei ole kasulik või kahjulik, tervislik või ebatervislik. Kõik sõltub kogustest ja söömise sagedusest. Hea tervise jaoks on oluline süüa tasakaalustatult ja mitmekesiselt, et organism saaks toimimiseks kätte kõik vajalikud toitained: valgud, rasvad, süsivesikud, vesi, vitamiinid ja mineraalained. Toitumise tasakaalus hoidmiseks võiks vähem süüa toite, kus on palju lisatud suhkruid ning rohkem toite, milles on palju kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Kuigi organism võib toimida ka väga ühekülgse ja tasakaalustamata söömise juures, suureneb sellise toitumisega oluliselt erinevate haiguste risk ning lüheneb eluiga. Tasakaalustamata toitumise üks tagajärg on ka kehakaaluprobleemid – kui organism ei saa toidust vajalikke aineid, siis sunnib ta meid rohkem sööma.