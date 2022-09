Spordinädala patroon Piret Hartman: "Oluline on, et laps naudib trenni ning tahab sinna minna."

„On oluline, et me räägiksime Spordinädalal liikumisest. Paljud inimesed ei taha sporti teha või minna jõusaali professionaalse treeneri käe alla treenima. Tulebki rohkem rääkida sellest, et jalgsi tööle minek või õhtul väike jalgrattatiir on ka liikumine. Mida vabamalt hakkavad inimesed sellesse suhtuma, seda paremini see toimib. Ma ise olen propageerinud oma sõprusringkonnas ja kolleegide hulgas 10 000 sammu kõndimist päevas. See on täiesti võimalik, kui minna hommikul jalgsi tööle ja õhtul koju, natuke vahepeal liikuda ja õhtul kas või pesu triikida. 10 000 sammu on juba samm edasi!“