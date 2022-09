"Kui soovime paremat elu, peame muutma halbu harjumusi, mis puudutavad meie und, liikumist, keskkonda, toitumist ja päikesevalguse käes olemist."

Brandon Bays selgitab, et üks hea moodus, kuidas meeles pidada viit erinevat valdkonda oma elus, millele peame tähelepanu on pöörama, on mõelda SEEMNETE (inglise keeles: sleep (uni), exercise (liikumine), environment (keskkond), diet (toitumine) ja sunshine (päikesepaiste) külvamisele: peame muutma halbu harjumusi, mis puudutavad meie und, liikumist, keskkonda, toitumist ja päikesevalguse käes olemist.