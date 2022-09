Projekt „Sport Koolis“ paneb veerandsaja kooli lapsed aktiivselt liikuma

Eesti Olümpiakomitee jätkab ka sel aastal projektiga „Sport Koolis“, mille raames saavad 25 Eesti kooli 1. ja 2. klassi õpilased septembrist võimaluse proovida kvalifitseeritud treenerite käe all erinevaid spordialasid. Projekti eesmärk on suurendada laste liikumisaktiivsust ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist. Sel aastal võtab projektist osa 1600 last ning ligi 100 kutsetunnistusega treenerit üle Eesti.