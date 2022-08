HEA UUDIS: Tallinnas valmis järgmine etapp suurest kergliiklusteede võrgustikust

Tallinna Strateegiakeskuse andmete kohaselt on seitsme aastaga kasvanud pealinnas liiklevate ratturite hulk neli korda, mis loob vajaduse uute kergliiklusteede järele, kus on ohutu liigelda nii ratturitel kui ka jalakäijatel. Kui n-ö eraldiseisvaid kergliiklusteid on pealinna linnaosades rajatud enam kui kümme aastat, siis viimasel paaril aastal on Eesti Terviseradade ja Tallinna linna koostöös valminud mitmeid linnaosasid ja roheluses asuvaid terviseradu ühendavaid kergliiklusteede lõike ja tunneleid, sh möödunud suvel valminud Viljandi maanteed ja Järvevana teed ühendav lõik.