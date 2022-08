Kristjan-Thor Vähi Arvamusfestivalil: "Kõik spordiväljakud peaksid olema ööpäevaringselt avatud!"

Ilmselt pole üllatus, et Eesti lapsed ei liigu piisavalt, 11–15-aastaste seas on aktiivseid vaid 16%. Selle asemel, et suunata noori kooli hoovi palli taguma, paneme staadionivärava lukku. Samal ajal ehitatakse massiliselt uusi elamurajoone, kus on kohustuslikud parkimiskohad ning väikelastele mõeldud liivakastid, kuid puuduvad muru- ja spordiväljakud. Kas me mitte omaenda tegevuse (või tegemata jätmisega) ei suuna lapsi helendavate ekraanide taha?