Ole aktiivne abivahendi kiuste: kaheksa nõuannet, et matkad ja reisid õnnestuksid

1. Hakka varakult plaani pidama. See soovitus sobib muidugi kõikidele reisisellidele, kuid abivahendiga liikuval inimesel on eriti oluline oma reisiplaan paika panna. Läbimõtlemist vajavad küsimused, kuhu minna ning millise transpordiga, millised on sihtkohas abivahendiga liikumise tingimused, kes kaasa kutsuda ja kas ta üldse saab tulla. Oluline on ettevalmistustega õigel ajal valmis olla ja see puudutab ka abivahendit - näiteks kui on vaja abivahendit enne reisi hooldada või remontida, tuleks aeg selleks aegsasti kokku leppida. Kui on tarvis veel reisi õnnestumiseks midagi muretseda, ei maksa seda jätta viimasele hetkele.