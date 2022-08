Aktiivne puhkus ja vigastused: kuidas haavu korrektselt puhastada?

Inimorganismi jaoks on haava kinnikasvamine ja paranemine loomulik reaktsioon, kuid põletiku korral toimub see protsess tavapärasest oluliselt aeglasemalt ja ka armi tekke risk on suurem. Seetõttu on oluline, et kõik tekkinud vigastused saaksid puhastatud – siis saab keha keskenduda haava paranemisele.