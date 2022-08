KATSETA JÄRGI: anna meelele ja mõtetele puhkust mediteerides

„Mõtlemine ei ole negatiivne ja seda ei pea üritama tingimata vältida, kuid pidevalt aktiivne meel mõjub kurnavalt ja mitte kohal olles võib tunduda, et kuhu see aeg küll jälle lennanud on,“ selgitab terapeut Laura Valtin mediteerimise olulisust. See annab nimelt nii meelele kui mõtetele puhkust.