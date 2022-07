Saa juba sel suvel suhkruorjusest priiks!

Suhkrusõltuvus on nagu iga teine sõltuvus. Igaühel meist on miski, mis pakub lohutust ja tekitab eriti head tunnet. Paljudel on selleks suhkur, kuid sellest leevenduse otsimine on petlik. Mõju on lühiajaline ja surnud ring tekib lihtsalt. Nii tahamegi seda veel ja veel.