Muusik Alen Veziko tervislikud valikud: "Tundsin, et kui ma kohe kapsa-porgandi salatit ei saa, siis suren ära."

Alen tunnistab, et harrastas väga pikalt ebatervislikke eluviise ja kuritarvitas oma keha. Ta oma muusiku ja bändimeheks olemise teekonna algust, mil Tartus oli üks maailma kõige halvemat hamburgerit müüv toidukoht. Just sealt said muusikute esinemised alguse ja lõpu, rämpstoidu juurde kuulus alkohol ja muud vägijoogid. „Hamburgerid vahetusid hiljem peenemate restoranide vastu, kuid teadlikust toitumisest ei teadnud ma toona midagi,“ nendib mees. Tema elus on olnud aastaid, kus ta töötas väga palju stuudios. „Sõin koguaeg pitsat ja juustuburgereid, jõin päevas mitu suurt pudelit Coca-Colat. See ei olnud kindlasti kõige parem valik,“ ütleb Alen nüüd.