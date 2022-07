Katseta äppe, mis aitavad head vormi saavutada

„Näiteks Home Workout rakendus pakub igapäevaseid treeningkavasid kõikidele peamistele lihasgruppidele ja seda ilma treeningvahenditeta. Nii on võimalik iga päev end treenerite abil koostatud soovitusi jälgides kasvõi paariminutilise treeninguga vormis hoida, hoolimata sellest, kus parasjagu viibid,“ kirjeldab Huawei Mobile Ecosystem äriarenduse juht Vitali Donskoi.



Samuti on tema sõnul saadaval valik tervisliku toitumise jälgimiseks ja menüü koostamiseks mõeldud kasulikke äppe, mis aitavad tagada vajalikud toitained ja hoida menüüd joonel ka suvisel ajal, mil tihe ürituste kava võib tavapärase toitumise mõnevõrra sassi ajada. „Näiteks Calorie Counter tasuta äpis saad panna kirja oma toidukorrad ja mõõta vajalike toitainete määra, mida sinu keha võiks tarbida. Samas saad neid andmeid eesmärgistada ja oma toitumisharjumusi ning menüüd sellele vastavalt muuta,“ toob ta näite .



Et suvise vormi ja hea tuju tagamisel on üheks oluliseks teguriks ka kvaliteetne uni, tasub Donskoi sõnul proovida ka unega seotud rakendusi nagu populaarsed äpid Sleep Cycle või Head Space ja meditatsiooniäppi Calm. Need aitavad mõõta und, jagavad nippe heaks väljapuhkamiseks ning pakuvad erinevaid viise rahunemiseks ja uinumiseks meditatsiooni abil.