Hea uudis: Nõmme ajaloolised tenniseväljakud on värskelt renoveerituna taas avatud

Forus Grupi omanik ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa on põnevusega jälginud Nõmme väljakute käekäiku. „Vanade asjade ellu äratamine on omamoodi nostalgiline protsess, mis kutsub esile kogukonna ühtekuuluvust,“ lisas Sõõrumaa. „Elujõulistest klubidest kujunevad sageli ka teatud mõttes piirkonna tõmbekeskused. Klubielu on siin tihedalt nõmmekatega seotud ja saame selle kogukonna tekkimist oma silmaga näha ja sellele kaasa aidata.“