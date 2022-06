Miks minna elamusmaratonile? Loe, millised on kahe tartlanna kogemused

Tartlannad Kadi Mitt (42) ja Kerli Kesler (37) on olnud sõbrannad pea kümme aastat. Neil on alati tore koos olla ja ühiseid ettevõtmisi jätkub pea igasse päeva. Tõsi, tihtipeale pole need klassikalised „„sõbrannatsemised“. Näiteks pole nende puhul midagi imestada, kui suvalisel teisipäeval kell kaks öösel põleb Kerli maja kõrval tuliuue kasvuhoone raamil lamp ja selle all kaevavad kaks naist hoogsalt maad … „Mõtlesime, et mis me ikka toas veiniklaasi taga vedeleme, kaevame parem maa ära,“ kõkutavad naised.

Koroona ajas matkama

Samamoodi pole midagi imestada, et ühel heal päeval tuli Kerlile pähe mõte võtta osa Lahemaa elamusmaratonist. 21 km kõndimist – mis see siis ära pole! Mõistagi kutsus ta sinna kaasa ka Kadi. Viimane saatis sõbratari seepeale aga kuu peale …

Ent mõte jäi ja hakkas peas idanema.