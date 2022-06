Joogaõpetaja Merit Raju: "Viimastel aastatel on ühiskonnale erinevatest meelerahu tehnikatest palju abi olnud"

Merit Raju räägib, et alustas joogaga, kui elas ja õppis 20 aastat tagasi Saksamaal. „Mulle tundus intrigeeriv, et sealne haigekassa maksis 80% joogatundide kulust kinni. Järelikult oli välja arvutatud, et on mõislikum maksta elustiiliga seotud heade harjumuste kujundamise eest kui hiljem haigestumisega seotud kulusid. 80% haigustest ongi ju elustiiliga seotud. Nii otsustasin minna proovima ja sealt see joogapisik sisse jäi,“ meenutab ta.

Merit tõdeb, et kuna jooga on olnud pikalt tema elu, mõtteviisi ja elustiili osa, on see saanud osaks temast ja tema identiteedist. Keeruline on lahterdada, mida on tema ellu toonud just jooga, aga ta kinnitab, et 10 aastat tagasi sünnitades oli talle küll selge, et kõik, mis selles protsessis tundus kerge ja lihtne, oli tänu joogale, teadlikkusele oma kehast ja hingamise valitsemisele. Abi oli joogast ka vastsündinuga tegelemisel ja esimestel emaks olemise aastatel. Aga ta usub, et viimastel aastatel on kõikidest meelerahu tehnikatest olnud ka ühiskonnale tervikuna palju abi.