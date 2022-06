TEST | Naiselik nutikell passib kanda nii maratonil kui pidulikul õhtusöögil

Treeningrežiime on selles kellas üllatavalt palju, üle saja. Kuuldavasti hindavad seda kella väga jooksusõbrad, kuna kella nutikus võimaldab olla sel jooksutreeneri rollis. Tilluke vidin oskab näiteks enne võistluseid juhendada paraja treeningkoormuse leidmisel nii, et endale liiga ei teeks. Kogu info – kõikide spordialade osas – salvestub ka telefoni tõmmatud Huawei health äpis ning võimaldab sedasi enda treeningharjumusi ja -koormust analüüsida. Muide, kella saab seadistada ka automaatselt treeningolukorda ära tundma, kuigi minu isiklik kogemus näitab, et väga varmas ta sellest teada andma polnud.