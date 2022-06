Kukkusid sportides? Ära unusta, et parim haavapuhastusvahend on vesi!

Joostes, ronides ja rattaga sõites juhtub vahel ikka, et laps kukub põlve puruks või küünarnuki marraskile. Kui pole just tegemist sügava haavaga, mille puhul ei taha verejooks kuidagi kinni jääda, on täiesti võimalik lapsevanemal endal katkist kohta tohterdada. Kõige käepärasem puhastusvahend on tavaline vesi. Haavale tuleks lasta voolavat vett peale ning uhtuda mustus välja, selliseid pindmisi haavu võib ka seebiga pesta. Kui kellelgi õnnetuse juures viibinud inimestest on näiteks pudeliga kaasas joogivesi, siis see sobib suurepäraselt.