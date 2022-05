PÕNEV VAATEMÄNG RATTASÕPRADELE: rekordilise osalejate arvuga Tour of Estonia stardib homme

Kui rääkida kohale tulevatest tiimidest, ei saa üle ega ümber World Touri rattatiimist BikeExchange-Jaycost, mille ridades pedaalib ka Tanel Kangert. Kangerti sõnul on tulemas korralik võidusõit ja punktid on kulla hinnaga igale tiimile. „Siin on ikka päris kiireid poisse ja mina küll ei usu, et meil nüüd kõik läheb niivõrd lihtsalt, et me kellegagi arvestama ei pea. Küll aga on meil päris kiired mehed pundis ja see sama meeskond on sel aastal juba korduvalt kokku sõitnud – eks ma kuulan nende juhiseid,“ rääkis Kangert eesolevast tuurist.