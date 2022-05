JUBA SEL NÄDALAVAHETUSEL: Tartu Rattaralli viib osalejad esmakordselt Peipsi äärde

Tartu Rattarallil on esmakordselt võimalik valida sõitmiseks 27 km. „Tänavu oli rajamuudatusest tingituna võimalik esimest korda kõige lühem distants päriselt ellu kutsuda. See on selline mõnusa pikkusega rada, kust osa saavad võtta tõepoolest kõik. Rajal on ka paar 2,5 km pikkust kruusalõiku ehk hästi sobib see ka maastikurattaga sõitmiseks,“ selgitas võistluse peakorraldaja Indrek Kelk.