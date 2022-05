NAISED MATKAL: kõige hirmsamad on märjad jalad ja pimedus

Aprillis algas Näkid Metsa ehk naistelt naistele suunatud elamus- ja seiklusmatkade teine hooaeg. Metsanäkkide südameasjaks on näidata, et metsa nautimiseks ning seal hakkama saamiseks pole vaja paljut – eelkõige on oluline toetav seltskond, kogenud matkajuhid ja targad otsused.