TREENINGVÕIMALUSED LAIENEVAD: MyFitness avab Kristiine keskuses uue klubi

Otsa lubas, et aasta lõpus valmiv klubi on uuenduslik ja mugav nii teeninduses kui treeningutes. „Planeerime klubisse MyFitnessis ja kogu Baltikumis täiesti uut treeningformaati, reformer Pilatese kontseptsiooni, mille treeninguks loome spetsiaalse, pilatese reformeritega sisustatud stuudio. Lisaks sellele ehitame klubisse BOXBOX poksistuudio, kus viiakse läbi erikontseptsiooniga poksitrenne,“ kirjeldas Otsa ja lisas, et praegu on selline poksistuudio Eestis vaid MyFitness Järve klubis ning teine Riias.