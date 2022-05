Millist kasu annab jooga harrastamine tervisele?

„Tänapäevases kiires maailmas märkad joogamatil kohe, et oled hetkes, hingad siinsamas, ühtegi muremõtet ei keerle ja sul on hea olla. See on sinu enda aeg ja mitte kuskile ei ole kiiret. Jooga on palju enamat, kui vaid füüsiline harjutuste jada,“ ütleb joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik. Kuid lisaks on joogast kasu ka tervise hoidmisel.