SEL PÜHAPÄEVAL! Heategevuslik jooks kogub raha ratastoolikasutajate kõndima aitamiseks

Jooks kannab nime Wings For Life World Run ning leiab aset kümnetes riikides üle maailma. Alates 2014. aastast on tänu Wings for Life World Runile kogutud heategevuseks juba üle 33 miljoni euro. Eelmisel aastal jooksid rekordarv 184 236 inimest 195 riigist.

Jooksuvõistluse algatas Wings for Life fond, mis tänaseks on toetanud üle 200 teadusprojekti 19 riigis.

Eesti jooksu patroon on näitleja ja laulja Kalle Sepp. „Kuulsin oma tüdruksõbra käest Wings for Life heategevusjooksust ja mõtlesin, et ehk saan ka mina aidata. Kuna ma ei ole väga hea jooksja, on see väljakutse, ja mis oleks parem, kui ennast hea eesmärgi nimel proovile panna,“ räägib Sepp. „Nii et liituge minuga ja toetame neid, kes ise joosta ei saa!“



Tallinna ühisjooks algab Piritalt, Lillepi Pargi juurest, kust suundutakse 2,5kilomeetrisele rajale. Jooks on telefonirakenduse põhine ehk sellest ametlikult osavõtmiseks peab olema jooksjal kaasas mobiiltelefon, kus on olemas Wings of Life World Run rakendus ja kõrvaklapid.

Pirital teevad algusega kell 13.45 soojendust treenerid, kes hoiavad ka kogu jooksu vältel osalejatel motivatsiooni üleval.

Igaüks määrab läbi rakenduse oma soovitud distantsi nii et osaleda saavad kõik: harrastajad, kõndijad, ratastoolis sõitjad kui ka professionaalsed sportlased.



Miljonid inimesed üle maailma on pärast seljaaju vigastust ratastoolis ja sõltuvad teiste abist ning keskkonna ligipääsetavusest. Enamasti satutakse sellisesse olukorda liiklusõnnetuse või kukkumise tagajärjel.