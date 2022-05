Osale rahvahääletusel: vali EOK 100 medali kujundus

EOK 100 medali kuju „Paas“ on klassikaline ring koos erikujulise paelakinnitusega. Medalil on kujutatud Eesti rahvuskivi paekivi. Paekivi on tekkinud pika aja jooksul ja vastupidav, mis iseloomustab EOK pikaealisust ja ka vastupidavust.

„100 ringi“ on pühendatud Eesti Olümpiakomiteele ja Eesti sportlastele. See on 100 ringi ümber päikese EOK jaoks, 100 eluringi - mõned olude ja saavutuste poolest ahtamad-ahtramad, teised laiemad-lahedamad. See on 100 ringi staadionil rivaalide vastu, 100 ringi metsarajal koos trennikaaslasega! 100 ringi, igaüks neist kordamas eelmist, kuid loomas uut ja viimas edasi!