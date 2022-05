Rattaralli pikk distants stardib esmakordselt rahvusvahelises UCI Gran Fondo sarjas

UCI Gran Fondo World Series on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu võistluste sari, kuhu kuulub 25-30 osavõistlust üle maailma. Kõik 19-aastased ja vanemad ratturid, kes end Tartu Rattaralli pikale distantsile kirja panevad, lähevad automaatselt Gran Fondo (GF) arvestusse tingimusel, et nad stardivad oma vanusegrupi stardilaines- ja grupis. Selle aasta Rattarallil ei ole enam ühte suurt massstarti ja 128 km distantsile starditakse viies eraldi stardilaines. Esimesena läheb rajale eliitgrupp (ei lähe GF arvestusse), siis kolm stardilainet: 19—39- aastased, 40—49-aastased, 50+ vanuses sõitjad ning viimasena tempogrupid (ei lähe GF arvestusse). Starti minnes on vastava vanusegrupi värav tähistatud erivärvi sildiga, mis vastab osaleja võistlusnumbri värvile.