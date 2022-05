Heateo jooks 2022: Kaspar ja Johanna ootavad häid inimesi jooksma!

Kaks pikka aastat on möödunud ootusärevuses, kuid nüüd saab Heateo jooks 2022 tänu SA TÜK Lastefondile ja Klubi Tartu Maratonile taas toimuda! Üritust toetavad ka Eesti ettevõtted HUUM, Puidukoda ja NutriMedical. Heategevuslik jooksuüritus stardib tänavu 6. mail algusega kell 19.00 Tartus Tähtvere spordipargis. Heategusid kogutakse ekspressiivse kõnehäirega Kaspari ja haruldase haigusega Johanna toetuseks. Osalustasu kogutakse annetusena, mis on minimaalselt 5 eurot, kuid võimalik on teha ka lisaannetus.

Heateo jooks on mõeldud kõigile, kes soovivad teha head ja veeta kauni kevadise reede aktiivselt. 4,5 km pikkune distants on jõukohane igale inimesele – olgu siis osaleja eesmärk teha võimalikult hea aeg või lihtsalt rada läbida. Oodatud on ka (kepi)kõndijad ja niisama nautlejad.



Registreerimine on avatud siin.