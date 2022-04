Bosch Eesti Maastikurattasarja kaheksas hooaeg stardib 7. mail

Igal etapil on kavas ca 50km pikkune põhisõit, ca 20km pikkune poolmaraton ja ilma ajavõtuta lastesõidud. Lisaks on kahel etapil kavas ka nõudlikum ja pikem XXL-sõit.



„Hetkel kulgeb kõik plaanipäraselt ning oleme optimistlikud, et nii ka jääb,” rõõmustas sarja peakorraldaja Enno Eilo. Tänasest saab sarjale registreerida vaid etapikaupa. Esimesele etapile on registreerunud 670 osalejat ja 60 sarjas osalevat tiimi.



„Sarja algusaegadest peale olnud eesmärgiks huvitavate ja vaheldusrikaste etappidega maastikurattasarja korraldamine, mille radadel kohtuvad nii harrastajad kui ka tipud. Kuna igal sarja etapil on alati nii täispikk kui ka nö poolik distants, saab igaüks endale raja pikkuse valida vastavalt võimetele,“ julgustas Eilo kõiki huvilisi osa võtma.



„Lisaks on tegu nö kogupere üritusega, kuna igal etapil toimuvatel lastesõitudel osaleb 100-200 last. Lapsed saavad auhinnaks medali, diplomi ja maiustusi, seega motivatsiooni peaks jaguma,” muigas Eilo.



Huvitavad ja vahelduvad rajad



Peakorraldaja sõnul püütakse osalejatele mõeldes põhidistantsidel igal aastal radu natukene uuendada või muuta ülesehitust, et kõigile midagi uut pakkuda. Näiteks toimub juba järgmise nädala laupäeval esmakordselt Mulgi rattamaratoni raames XXL-sõit, millel on kasutuses viimati 2014. aastal kasutatud rajalõigud Holstre-Nõmmel.